İzmir'de drift yapan sürücü yakalandı; ehliyeti daha önceden iptal edilmiş

İZMİR'in Balçova ilçesinde otomobille drift yapan F.S. (19), yakalandı. F.S.'nin ehliyetinin daha önceden iptal edildiği ortaya çıktı.

6 Aralık Cumartesi günü sosyal medyada 'AVM kavşağında tehlikeli drift' başlığıyla paylaşılan görüntüler sonrası polis, harekete geçti. Ekipler, görüntülerdeki aracın plakasının 35 RS 223, sürücüsünün ise F.S. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan F.S.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 6 ayrı işlem uygulandı. Ayrıca F.S.'nin ehliyetinin 26 Kasım tarihinde iptal edildiği ortaya çıktı. Şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Buket Keleş Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. (DHA)