İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su alırken kaza kırıma uğrayan helikopterde iki Kırgız mürettebatla hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Tutuk'un babası Ahmet Tutuk cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, askeri erkan ve ailenin yakınları katıldı.

Kahramanmaraş doğumlu Tutuk'un, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulundan mezun olduğu ve 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.