İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın ölümü: Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek hakkında beraat kararı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Emre T. beraat etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Emre T. (30), halası tutuksuz S.T. ve Bölükbaşı'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, emsal bir karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Baba Selahattin Bölükbaş da yargılananların hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini dile getirdi.

Hakkında, "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan S.T, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu Emre T. ise son savunmasında, Duygu Bölükbaş ile 1 yıl 4 aylık ilişkileri olduğunu, zaman zaman geçimsizlikleri olsa da aralarının kötü olmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Emre T, "Duygu'nun tırnaklarında bulunan DNA izleri, karı koca olmamızdan kaynaklı. Benim hayatımla oynuyorlar. Suni teneffüs yaptım, onu yaşatmak için daha ne yapabilirim? Ne karar çıkarsa çıksın saygım var. Bizim alnımız ak. Ben insan öldürmedim, can almadım. Allah bize kafidir. Bu sözleri babasına söylüyorum. Allah'a yemin ederim ki ben senin kızını öldürmedim. Sadece yaşatmaya çalıştım. Katil değilim" diye konuştu.

Daha sonra hükümler açıklandı.

Mahkeme başkanı, S.T. hakkında bilerek ve isteyerek yalan söylediğine ilişkin somut bir delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini ifade etti.

MAHKEME BAŞKANI, VİCDANİ KANAAT KULLANDI

Havlupan ile zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında, Duygu Bölükbaş'ın başkası tarafından asılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardıklarını vurgulayan mahkeme başkanı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde Emre T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Bölükbaş'ın ailesi ise karara tepki gösterdi.

DUYGU BÖLÜKBAŞI'N ÖLÜMÜ

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de, Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. İfadeleri alınan Emre T. ve halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun üzerine Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.