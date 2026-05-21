İzmir'de Edip Akbayram ve Volkan Konak anısına özel konser

  21.05.2026 12:54
  • Giriş: 21.05.2026 12:54
  • Güncelleme: 21.05.2026 12:58
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatçılar Edip Akbayram ve Volkan Konak anısına özel bir konser düzenliyor.

İzBB Metropol Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek “Edip Akbayram ve Volkan Konak Anma Konseri”, 4 Haziran Perşembe saat 20.30’da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Şef Şenol Şentürk yönetiminde sahne alacak İzBB Metropol Orkestrası’na; Çağrı Ergin, Hasan Karar, Hüseyin Tolu, Merve Mete ve Su Tamay solist olarak eşlik edecek.

Konserde, Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirilerek iki usta sanatçının anısı yaşatılacak.

Etkinliğin ücretsiz gerçekleştirileceği paylaşıldı.

