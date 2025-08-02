İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Ezgi Mola'nın eski eşi ayağından vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Mekanın oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'ya ait olduğu ve Aksakallı ile bir çalışanının ayağından vurulduğu öğrenildi.

Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında 19 yaşındaki M.E.A. ve 19 yaşındaki H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi 39 yaşındaki Mustafa Aksakallı ve 25 yaşındaki Z.G. tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan 20 yaşındaki K.E., 20 yaşındaki A.İ.T., 20 yaşındaki E.Y., 21 yaşındaki D.B. ve 33 yaşındaki R.B.C., kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.