İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga: 3 kişi öldü

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında dün gece Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35) ile H.B. ve S.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Eğlence mekanının dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca, yeğeni ve yabancı asıllı Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, amca, yeğen ile Gurgenadze'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli H.B. ile S.S. gözaltına alındı.