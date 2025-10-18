Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: 6 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 18.10.2025 01:42
  • Giriş: 18.10.2025 01:42
  • Güncelleme: 18.10.2025 01:44
Kaynak: DHA
İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: 6 yaralı

İzmir'de eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında eğlence mekanda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davası ertelendi
BirGün'e Abone Ol