İzmir'de ekmeğe zam

İzmir’de ekmeğin gramajı düştü, fiyatına zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Asgari ücrete ve emekli maaşına ara zam tartışmalarında hükümetten olumsuz sinyaller gelirken ekmeğe peş peşe zam yapılıyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında İzmir’de ekmeğe zam kararı aldı.

Toplantıda alınan kararla ekmeğin gramı 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatı ise 9 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

Buna göre İzmir’de 1 Temmuz’dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL’den satılmaya başlanacak.