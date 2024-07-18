İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin yeni bilirkişi incelemesi

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinde yeni bilirkişi incelemesi ve keşif yapıldı.

İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, bir grup avukatın talebi üzerine Konak'ta sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı.

Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, savcılığın olayda kişisel sorumluluğu olanların tespiti açısından soruşturma yürüttüğünü, kendilerinin de kurumsal sorumluların tespiti için uğraştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.