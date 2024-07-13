İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen kişilerin kimliği belli oldu

Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen biri kadın 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

Öktemay ve Deniz'in cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI: KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de etkili olan sağanakta Konak ilçesinde iki kişinin elektrik kaçağından akıma kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mutlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akıl almaz bir ölüm haberiyle sarsıldık. Bugün şiddetli yağışta, Enver Dürdar Başar Sokak’ta oluşan elektrik kaçağından akıma kapılan 2 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan olayı titizlikle araştıracak, konunun takipçisi olacağız."

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.