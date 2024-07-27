İzmir'de esnaftan tehdit ve şantajla haraç alan 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde esnaftan tehdit ve şantajla haraç alan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tehdit ve şantaj yoluyla esnaftan haraç aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki esnaftan tehdit ve şantaj yoluyla haraç alındığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında H.D. ve R.G'yi takibe aldı.
Ekipler, esnaftan zorla para aldıkları sırada şüphelileri suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.