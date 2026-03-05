Giriş / Abone Ol
İzmir'de ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını öldürdü

İzmir’in Urla ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibi, kiracısını tabancayla vurarak öldürdü. Ev sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • 05.03.2026 10:43
  • Giriş: 05.03.2026 10:43
  • Güncelleme: 05.03.2026 10:46
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

