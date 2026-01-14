İzmir'de ev yangını: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İzmir’in Tire ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki Meryem Küpeli hayatını kaybetti. Gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Küpeli’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir’in Tire ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki Meryem Küpeli hayatını kaybetti.
Turan Mahallesi Kısık Sokak'taki 2 katlı müstakil evde gece saatleri sıralarında yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 89 yaşındaki Meryem Küpeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Küpeli'nin cansız bedeni otopsi için Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Küpeli’nin oğlu ile birlikte yaşadığı ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.