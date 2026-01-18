Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de ev yangınında yaralanan kişi hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 18.01.2026 15:03
  • Giriş: 18.01.2026 15:03
  • Güncelleme: 18.01.2026 15:03
Kaynak: AA
İzmir'de ev yangınında yaralanan kişi hastanede öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak (57), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Güldürdak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hasköy Mahallesi'ndeki evinde 4 Ocak'ta çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak, komşularının yardımıyla evden çıkarılmış, sağlık ekipleri tarafından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Güldürdak, buradan İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

BirGün'e Abone Ol