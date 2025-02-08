İzmir'de evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kılıç Reis Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında yaşayan Emel Cansu Coşkun'un (37) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Coşkun'un cansız bedenini buldu.

Coşkun'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.