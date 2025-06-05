İzmir'de evin çatısında bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir’in Bornova ilçesinde bir ikametin çatısında beze sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'taki evin çatısından sesler geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıda halıların arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

Çevrede yapılan araştırma sonucunda F.İ.H'nin (20) doğum yapmış olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleriyle yapılan görüşmede, genç kadın doğum yaptığını kabul etti.

Anne ve bebek, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne F.İ.H'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.