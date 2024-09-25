İzmir'de evinde hareketsiz bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki Sabiha T, evinde hareketsiz halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İhsan Alyanak Mahallesi'nde oturdukları evde E.T, annesi Sabiha T'nin (45) bulunduğu odaya gitti.
Annesini sandalyede hareketsiz vaziyette gören E.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekibince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha T, kurtarılamadı.
Savcılık incelemesinin ardından Sabiha T'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.