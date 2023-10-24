İzmir'de evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaburun'da bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Evdeki aramada 660 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma, ışıklandırma düzenekleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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