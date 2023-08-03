İzmir'de evinin önünde silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

İzmir'in Konak ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2. Kadriye Mahallesi'nde oturan Cengiz Tokay (42), 31 Temmuz'da evinin önünde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tokay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tokay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olayın şüphelileri E.D. ve M.A.V'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.