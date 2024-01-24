İzmir'de evli olduğu kadını yaralayıp, çocuğunu ve kayınvalidesini öldüren erkek intihar etti
İzmir'de evli olduğu kadını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
İzmir'de bir öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü. Evli olduğu kadını da yaralayan şahıs intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadının hastaneye kaldırılıldığı bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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