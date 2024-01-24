İzmir'de evli olduğu kadını yaralayıp, çocuğunu ve kayınvalidesini öldüren erkek intihar etti

İzmir'de evli olduğu kadını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadın 24.01.2024 11:34 Giriş: 24.01.2024 11:34

Güncelleme: 24.01.2024 11:41 Kaynak: İHA

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Fotoğraflar: İHA

İzmir'de bir öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü. Evli olduğu kadını da yaralayan şahıs intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırılıldığı bildirildi. Ayrıntılar gelecek...