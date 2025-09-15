İzmir'de evli olduğu kadını yaralayıp rehin alan erkek gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı evli olduğu kadını tabancayla yaralayıp rehin alan şüpheli erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda C.U. (40) ile evli olduğu Ç.U. arasında "aile içi bir mesele" gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.U, yanında bulunan tabancayla Ç.U'yu bacağından yaraladı.

C.U, evli olduğu kadını silah zoruyla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, otomobili takibe alarak 1636 Sokak'ta durdurdu.

Polislerin "ikna çabası" sırasında C.U. silahı başına dayadıktan sonra kendini bacağından yaraladı.

TEDAVİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

C.U, polis ekiplerinin çalışması sonucu tabancayla birlikte teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

C.U, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.