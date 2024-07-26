İzmir'de farklı fabrikalarda zehirlenme şüphesi: 40 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan 40 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bazı fabrikalarda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 40 işçi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir yemek dağıtım firmasının anlaşmalı olduğu bazı fabrikalardaki 40 işçi, dün öğle yemeği sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayrıca aynı şikayetler nedeniyle bazı fabrika işçilerinin de farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.