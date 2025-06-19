İzmir'de feribot sefer ve ücret tarifesine zam: Yarından itibaren geçerli olacak

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, araba vapurlarının ücretlerine zam yapıldı.

Yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücretine zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre motosiklet 50 TL'den 75 TL'ye, otomobil 160 TL'den 200 TL'ye, orta sınıf araç 300 TL'den 400 TL'ye, otobüs-kamyon 700 TL'den 900 TL'ye, TIR ise 1000 TL'den 1250 TL'ye çıktı. UKOME kararıyla yenilenen tarife, yarından itibaren geçerli olacak.

HAFTA İÇİ İNDİRİM

Hafta içi günün belirli saatlerini kapsayan indirim uygulaması ise devam edecek. Hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ile 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden; motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimle yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak. İndirimli tarifeden; motosiklet 60 TL, otomobil 170 TL, orta sınıf araçlar 350 TL'den faydalanacak.

Mevcut durumda pazar günleri 19.30-23.00 saatleri arasında Üçkuyular-Bostanlı hattında yapılan 30 dakikalık sefer programı da değişiyor. Özellikle yaz döneminde (Haziran-Eylül) yazlık tatil bölgelerinden (Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Karaburun, Çeşme) dönen vatandaşların kent içi trafiğe girmeden ulaşımlarının sağlanması amacıyla pazar günleri sefer sayısı 44'den 51'e çıkarıldı.

19.30-23.00 saatleri arasında sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşürüldü.