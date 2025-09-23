Giriş / Abone Ol
İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ bağlantısı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.09.2025 09:41
  • Giriş: 23.09.2025 09:41
  • Güncelleme: 23.09.2025 10:10
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Fethullah Gülen'i öven paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

