İzmir'de firari şüpheli saklandığı iş hanında yakalandı
Kaynak: DHA
İZMİR'de, hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Nöbetçi Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Konak ilçesi Basmane semtindeki bir iş hanında saklandığı belirledi. Söz konusu iş hanına dün operasyon düzenlenip, M.B., yakalandı. Gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.(DHA)
Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)