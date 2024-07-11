İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Folkart isimli lüks sitenin 14'üncü katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'de, Folkart isimli lüks sitenin 14'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangının büyüme ihtimaline karşılık site boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

DHA'da yer alan habere göre yangın, saat 23.15 sıralarında Bornova ilçesi 364/11 Sokak'ta bulunan Folkart isimli lüks sitede meydana geldi.

Sitenin C bloğunun 14'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı bütün site boşaltılırken, polis yolu çift yönlü kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının söndürülmesinin ardından site sakinleri evlerine girerken, trafik akışı da normale döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

2023’TE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki bulunan Folkart Sitesi’nde 2023 yılının Nisan ayında da büyük yangın çıkmıştı.

Elektrik kontağından kaynaklanan yangında 4 bloklu sitenin 8 katlı bina kullanılamaz hale gelmişti.

MAĞDURLAR MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

2023 yılında meydana gelen yangına ilişkin mağdurları, lüks siteyi inşa eden Folkart Yapı A.Ş’den ücretsiz olarak evlerinin onarımını talep etmiş, şirketin ise bunu kabul etmediği, onarım karşılığında kişi başı ortalama 220 bin Euro para talep ettiği ve dava açmama şartı koştuğu öne sürülmüştü. Taraflar uzlaşamaması sebebiyle yargı süreci başlamıştı.