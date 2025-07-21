İzmir'de "fön rüzgarları" etkili oldu: Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı

İzmir'de fön rüzgarları etkili oldu.

Kentte özellikle öğle saatlerinde; başta Konak Atatürk Meydanı olmak üzere Kemeraltı, Kordonboyu, Alsancak gibi şehrin insan yoğunluğunun olduğu bölgeler sıcak hava nedeniyle sakinliğe büründü.

Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte yurttaşlar daha çok ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Güneşten korunmak isteyen bazı yurttaşların da şapka taktığı ve şemsiye kullandığı gözlendi.

Fotoğraf: AA

Uzmanlar, artan sıcaklıklar nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.