İzmir'de freni boşalan kamyon ev ve iki araca çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan kamyonun çarptığı ev ve park halindeki iki araçta hasar oluştu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (İZSU), E.A. yönetimindeki kamyon, freni boşalınca Güneş Caddesi 2642 Sokak'taki ev ve park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken ev ve iki araçta hasar oluştu.