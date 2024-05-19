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İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından İzmir'de taraftarlar arasında kentin değişik noktalarında kavgalar çıktı. Taraftarlar tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

Güncel
  • 19.05.2024 23:14
  • Giriş: 19.05.2024 23:14
  • Güncelleme: 19.05.2024 23:15
Kaynak: İHA
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
FOTOĞRAF: İHA

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kentin birçok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

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