İzmir'de gece kulübüne uyuşturucu baskını: Polisler de dahil 21 kişi tutuklandı

İzmir’de örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı belirlenen Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 21 'i tutuklandı.

İzmir’de Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 21 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin kentteki ünlü gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs’ta operasyon düzenledi.

Aralarında ünlü bir gece kulübünün de olduğu çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3’ü aktif, 1’i emekli polis memuru dahil toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında aktif polislerin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Bu arada, firari konumda olan bir avukatın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.