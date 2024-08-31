İzmir'de gemi söküm tesisinde gaz zehirlenmesi şüphesi: 4 işçiden 1'i öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde gemi geri dönüşüm bölgesinin söküm tesisinde gemi üzerinde çalıştığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden İbrahim Karakaya hayatını kaybetti. İlk bulgulara göre, işçilerin henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemi söküm tesisinde gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde gemi üzerinde çalışan 4 işçi fenalaştı.
Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya, kurtarılamadı.
Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, işçilere müdahale eden 6 işçi de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçiler, taburcu edildi.
Tedbir amaçlı olarak kapatılan söküm tesisinde AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.