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İzmir'de gençlik birleşti

İzmir’de öğrenciler, hukuksuz tutuklamaları protesto etti. Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen binlerce genç, hükümeti istifaya çağırdı.

Güncel
  • 23.03.2025 19:42
  • Giriş: 23.03.2025 19:42
  • Güncelleme: 23.03.2025 19:46
İzmir'de gençlik birleşti
BirGün
Birgün Ege

Türkiye'de tutuklamalara karşı tepkiler sürüyor. İzmir'de de gençler sokağa çıktı. Alsancak’taki ÖSYM binası önünde bir araya gelen binlerce öğrenci, tutuklamaların iptal edilmesini talep etti. Polis ablukasına rağmen yürüyüş gerçekleştiren gençler, hükümeti istifaya çağırdı.

Eylemde sık sık “Gençlik burada, hesap soracak!”, “Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın!” sloganları atıldı. 
Lozan Meydanı'na yürüyen binlerce öğrencinin eylemi Gündoğdu Meydanı'nda son buldu.

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