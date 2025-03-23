İzmir'de gençlik birleşti

Türkiye'de tutuklamalara karşı tepkiler sürüyor. İzmir'de de gençler sokağa çıktı. Alsancak’taki ÖSYM binası önünde bir araya gelen binlerce öğrenci, tutuklamaların iptal edilmesini talep etti. Polis ablukasına rağmen yürüyüş gerçekleştiren gençler, hükümeti istifaya çağırdı.

Eylemde sık sık “Gençlik burada, hesap soracak!”, “Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın!” sloganları atıldı.

Lozan Meydanı'na yürüyen binlerce öğrencinin eylemi Gündoğdu Meydanı'nda son buldu.