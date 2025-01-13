İzmir'de gevrek ve boyoza zam

İzmir'de Temmuz 2023'ten beri 12,5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatına yüzde 20 zam yapıldı.

Zamla birlikte gevrek ve boyoz 15 TL oldu.

Poğaça fiyatları da 15 TL’ye çıktı. Kumru fiyatı ise 40 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğu bu enflasyonist ortamda üretim girdi fiyatlarımız sürekli artış gösteriyor. Hem vatandaşımızı gevrekten mahrum etmemek hem de sürdürülebilir bir üretim ve fırıncılarımızın hak ettiği emeği koruyabilmek adına, gevrek fiyatımızda yüzde 20 oranında bir artışa gidilmesi kaçınılmaz oldu. 15 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İzmir gevreği, 15 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.