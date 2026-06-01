İzmir'de Gezi anması: Yılgınlık yok, mücadeleye devam

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Gezi Direnişi’nin 13’üncü yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamaya; demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Gezi Direnişi’nin üzerinden 13 yıl geçti. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik talebiyle milyonları alanlarda buluşturan Gezi; Türkiye tarihinin en kitlesel ve en güçlü halk hareketlerinden biri olarak hafızalarımızdaki canlılığını korumaktadır. Kadınların, gençlerin, işçilerin, kamu emekçilerinin, öğrencilerin, sanatçıların, ekoloji savunucularının, farklı kimlik ve inançlardan halk kesimlerinin yan yana gelerek kurduğu bu büyük dayanışma, bugün de toplumsal muhalefete, emek ve demokrasi mücadelesine ışık tutmaktadır. Gezi’de yaşamını yitiren gençlerimizi saygıyla anıyor; katillerinin ve bu cinayetlerin arkasındaki siyasi iradenin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

TOPLUMSAL MUHALEFET TESLİM ALINMAK İSTENMEKTEDİR

Candemir şunları dile getirdi: “Bugün Gezi’yi anmak, yalnızca geçmişte yaşanmış bir halk hareketini hatırlamak değil; Gezi’nin yarattığı toplumsal umuttan intikam almak için sürdürülen hukuksuzluklara karşı ses yükseltmektir. Gezi Parkı davasında uydurma delillerle ve siyasi intikam hırsıyla verilen ağır cezalar, devam eden tutukluluklar ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce tanınmaması, hukuk devletinin ve anayasal düzenin nasıl aşındırıldığını açıkça göstermektedir. İktidarın ayrımcı, kutuplaştırıcı ve baskıcı politikaları karşısında diz çökmeyen kişi, kurum, sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler hedef haline getirilmekte; yargı sopası ve sindirme politikalarıyla toplumsal muhalefet teslim alınmak istenmektedir.”

GEZİ UMUTTUR

Candemir, şu ifadeleri kullandı:

“Gezi, bu ülkenin halklarına korku duvarlarının aşılabileceğini, dayanışmanın büyütülebileceğini ve milyonlar yan yana geldiğinde baskı mekanizmalarının geriletilebileceğini göstermiştir. Bugün derinleşen ekonomik kriz, yoksullaşma, güvencesizlik, hukuksuzluk ve siyasal baskı ortamında Gezi’nin eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke talebi her zamankinden daha günceldir. Başta işçiler ve kamu emekçileri olmak üzere toplumun sömürülen, ezilen, ötekileştirilen ve haksız yere zindanlarda tutulan tüm kesimleri Gezi’nin açtığı yolda yürüdüğü sürece, mücadelenin olduğu her yerde Gezi’den bir iz olacaktır. İzmir Emek Demokrasi Güçleri olarak Gezi’de meydanları dolduran milyonları, yaşamını yitiren gençlerimizi ve Gezi davası bahanesiyle tutsak edilen dostlarımızı selamlıyoruz. Gezi umuttur, Gezi direniştir, Gezi halkların özgürlük, eşitlik ve adalet iradesidir. Yılgınlık yok, mücadeleye devam.”