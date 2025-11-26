İzmir'de göçmen botu battı; 1 kişi öldü, 17 kişi kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dün gece saatlerinde göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı. Denizde kaybolduğu değerlendirilen bir kişi için ise arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 23.45'te göçmenleri taşıyan bot battı.
İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, 1 göçmenin cansız bedenine ulaştı,17 göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.