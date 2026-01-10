İzmir'de göçmenleri taşıyan bot battı: 1 kişi öldü, kayıp 7 göçmen aranıyor

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 37 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaybolan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi.

7 GÖÇMEN ARANIYOR

TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottan 37 göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalara TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri de katılıyor.