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İzmir'de gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, ev hapsiyle serbest

24 Mart Pazartesi günü gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen Duman, ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Güncel
  • 27.03.2025 22:22
  • Giriş: 27.03.2025 22:22
  • Güncelleme: 27.03.2025 22:31
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, ev hapsiyle serbest

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarında gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, günler süren gözaltının ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı.

24 Mart Pazartesi günü gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen Duman hakkında tutuklama talep edildi.

Mehmet Duman çıkarıldığı hakimlikçe akşam saatlerinde ev hapsiyle serbest bırakıldı.

BirGün yazarı Barış İnce serbest bırakıldı
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