İzmir'de gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, ev hapsiyle serbest
24 Mart Pazartesi günü gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen Duman, ev hapsiyle serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarında gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, günler süren gözaltının ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı.
24 Mart Pazartesi günü gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen Duman hakkında tutuklama talep edildi.
Mehmet Duman çıkarıldığı hakimlikçe akşam saatlerinde ev hapsiyle serbest bırakıldı.