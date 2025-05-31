İzmir'de grev krizi: Cemil Tugay yeni önerisini açıkladı, DİSK Genel-İş'i masaya davet etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikayla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Genel-İş yöneticilerinin kamuoyuna verdikleri bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Tugay, “Masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkâr ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz” dedi.

Genel-İş temsilcilerinin çok sayıda kalemdeki yan ödemeleri, belediye bütçesi dışında bir kaynak varmış gibi sunduklarını öne süren Tugay, bu yaklaşımın gerçek dışı olduğunu savundu.Yeni bir öneri getiren Tugay, yan ödemelerin tamamını kaldırarak net maaş üzerinden bir teklif sundu:

“Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.”

Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum. Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum. İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) May 31, 2025

Cemil Tugay, bu öneri üzerinde görüşmek üzere DİSK Genel-İş Sendikası’nı görüşme masasına davet etti. “Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum” diyen Tugay, İzmir halkının yaşadığı mağduriyetin daha fazla sürmemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Tugay, yan ödemeler üzerinden yürütülen tartışmaların sona erdirileceğini belirterek, “Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıkmıştı. Grev kararı sonrası kent genelinde temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda aksama yaşandı.