İzmir'de grev sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçi grevin 7’nci gününde oylama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında ilk 6 için yüzde 30 zam, ikinci 6 ay için yüzde 17 enflasyon farkı üzerine yüzde 2 refah payı konusunda uzlaşma sağlandı.

Taraflar teklifte yer alan birkaç madde yeniden ele alındıktan sonra TİS imzalayacak.

Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Kültürpark 1 Nolu Hol önünde bir araya gelen işçilere, “TİS’in son aşamasında imza yetkisini bizlere veriyor musunuz dostlar” diye sordu. İşçiler destek sloganları ve alkışlarla yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Ufak bir pürüz vardı, o pürüz hala devam ediyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları burada bir görüşme sağlıyorlar. Bununla ilgili çözüm olursa önümüzdeki saatlerde bilgilendirme yapacağız. İZENERJİ, İZELMAN ve Egeşehir emekçisine yakışır bir mücadele verdik hep beraber. Burada tek bir derdimiz vardı, aynı işi yaptığımız arkadaşlarla aynı ücreti istemek. Bu da en doğal hakkımızdı. Az önce 3 ve 1 Nolu Şubemiz görüşmeye gitti. Vasıflarla ilgili ilk önce onlarla görüşecekler, daha sonra da bizimle görüşecekler kalan maddelerimizle ilgili. Gereken çalışmalar neyse, şu an arkadaşlar orada yapıyorlar. Biz de haber geldiğinde gideceğiz.”

“İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm” ifadelerini kullanan Gül, “Dediler ki şu anki talepler durumunda biz bu TİS’i yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız. Yarınlarda bu örgütlülüğün dağılmaması adına temsilci arkadaşlarımıza bir karar aldık. Burada işverenin bir talebi var, ‘sandık kurun’ dedi. Ben sandık kurulmasından taraf değilim. Temsilci arkadaşlarımız sandık kurulmasından taraf değil. Ancak örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz bir yerde bir karar almak zorundayız. Bu kararı da sizlerden yetki isteyerek alacağız dostlar” dedi.

"HEPİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN"

İşçilerin yetki vermesi halinde TİS’in son aşamasını birlikte sağlayacaklarını kaydeden Gül, “Yetki vermezseniz hiçbir şekilde kimseye alınmayız, kırılmayız. Başarısızlık derseniz başarısızlığın sonucu neyse onu yaparız. Beceriksizlik derseniz beceriksizliğin sonucu neyse söz veriyorum onu yaparız. Ancak burada bir arada durmak zorundayız diyorum dostlar. TİS’in son aşamasındaki bu imza yetkisini bizlere veriyor musunuz dostlar” diye sordu.

İşçiler destek sloganları ve alkışlarla yanıt verdi.

“Ben burada yarınları düşünerek, sizleri düşünerek, yarınlarda ekmeğinize olacak saldırıyı düşünerek yalnızlaşmamak adına temsilci arkadaşlarımızla aldığımız karar doğrultusunda İZELMAN’daki arkadaşlarımızın imzalamış olduğu gibi biz de TİS’i bağlanmak istiyoruz” ifadeleriyle sözlerine devam eden Gül, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bilginiz olsun. Güveninizi size söz veriyorum, görev yaptığım sürece asla boşuna çıkarmayacağım. Hepimizin yolu açık olsun.”