İzmir'de grevde gözler TİS masasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması üzerine başlayan grev sürüyor. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube temsilcileri ile belediye bürokratları, saat 13.30’da TİS masasında yeniden bir araya geldi.

Sabah saatlerinde DİSK Genel-İş İzmir İl Temsilciliği önünde bir araya gelen işçiler, Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına yürüdü.

Taraflar arasındaki söylemlerin sertleştiğini belirten Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül,“Dün itibariyle bazı kurum temsilcileri her iki tarafla görüşme sağladı. Dün daire başkanlarımız işverenle görüşme yaptılar. Bu görüşmenin adı bugün için masa oluşması. Bu masanın da artık sonuca varması. Sonuca varmadıkça İzmir halkı zarar görüyor. Artık sonuç alınması gerekiyor. Bugün saat 11'de daire başkanlarımız bürokratlarla görüşme yapıyorlar. Gün içinde şube başkanlarıyla görülme yapılacak. Haberin gelmesi değil sonuca varılması güzel olur. Artık sonuç istiyoruz. Sonuç olmadığı takdir de önümüzdeki bayramın kimseye zehir olmasını istemiyoruz” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Gerçekler burada biz yalan söylemiyoruz. Bugün dördüncü gruptaki birçok arkadaşımızın eline geçen net maaş 36 bin lira. Gerçek budur. Dün birçok ziyaretçi geldi. CHP İl Başkanı ve yönetim kurulu aradaki yanlış anlaşılmaları gidermek için bizi ziyaret etti. Kapımız herkese açık. Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Bir yere gitmedik, kaçmadık. Buradayız grevimize devam ediyoruz. Şimdi çağrıyı sen yaptın ben yaptım tartışmasına girmiyoruz. Bir sürü söylenti var. Bakın şu anda daire başkanlarımız bir uzlaşı görüşme içerisinde. İzmir halkının gözü kulağı bu grevde. Biz masadan çekilen taraf değiliz; sabaha kadar diyorsanız sabaha kadar. Gelin bu mağduriyetleri giderelim” ifadelerini kullandı.

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise, görüşme öncesinde şunları aktardı: “Dileğimiz bugün bu sözleşmeye, masada her iki tarafın da anlaşıp birlikte karar verip bir son vermesidir. Umarım döndüğümüzde hepinize iyi bir haber veririz ve evimize mutlu bir şekilde gideriz.”