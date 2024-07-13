İzmir'de gümrükte rüşvet soruşturması: 15 kişi tutuklandı

İzmir'de gümrükte 50 milyonluk rüşvet iddiaları nedeniyle Aliağa ilçesindeki Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 kişiden 15'i tutuklandı.

İzmir’de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 77 kişiden 15’i tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 50 milyonluk "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyallere el konuldu.

1 KİŞİ YURTDIŞINDA

Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.

21 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL, 4 KİŞİ SERBEST

Operasyon kapsamında 61 kişinin ifadesine başvurulduğu, tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.

Olaya karşıan şüphelilerden 41’i serbest bırakılırken, 21’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.