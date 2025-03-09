İzmir'de güneşli havayı fırsat bilenler açık alanlarda vakit geçirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayanlar, güneşli havayı açık alanlarda vakit geçirerek değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte sahil, park ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Aileleriyle açık alanda vakit geçirmek isteyenler, Konak Meydanı başta olmak üzere Kemeraltı, Alsancak kordon boyu, Bayraklı ve Karşıyaka sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar çimlerde oturdu, çocuklar parklarda eğlendi.

Hakan Toparlak, AA muhabirine, güzel havayı değerlendirmek için kızıyla Konak'ta yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Kış mevsiminin geride kaldığını belirten Toparlak, baharın gelişinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ailesiyle gezmek için Manisa'dan gelen, İzmir'i ve kordon boyunu çok sevdiğini söyleyen Oktay Ünal, "Tarihi Agora ve Kemeraltı Çarşısı'na gideceğiz, dolaşacağız. Küçük alışverişler yapacağız. Kış çok sert ve soğuk geçti." dedi.

Mustafa Akın ise eşiyle gezmek için Denizli'den geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu anlattı. Güzel havanın keyfini gezerek çıkardıklarını söyleyen Akın, "Soğuk kıştan sonra sıcak günlerin keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.