Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de hasta MR cihazında unutuldu: Soruşturma başlatıldı

İzmir'de Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutuldu. Hastanın şikayetinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Güncel
  • 08.11.2025 20:39
  • Giriş: 08.11.2025 20:39
  • Güncelleme: 08.11.2025 20:45
Kaynak: AA
İzmir'de hasta MR cihazında unutuldu: Soruşturma başlatıldı

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutuldu.

Hasta, daha sonra hastane yönetimine şikayette bulundu.

Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

BirGün'e Abone Ol