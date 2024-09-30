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İzmir'de hasta taşıyan ambulansı kaçıran şahıs gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde devlet hastanesinde tedavi gören M.K. isimli kişi, henüz bilinmeyen nedenle hasta taşıyan bir ambulansı kaçırdı. Ambulansın yerinin takip sistemiyle tespit edilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 30.09.2024 14:45
  • Giriş: 30.09.2024 14:45
  • Güncelleme: 30.09.2024 14:47
Kaynak: AA
İzmir'de hasta taşıyan ambulansı kaçıran şahıs gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansın takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu.

Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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