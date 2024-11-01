İzmir'de hastanede hemşireye saldırı

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde dün saat 17.00 sıralarında hastaneye gelen bir kadın ve erkek, cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırıda bulunarak darp etti.

Saldırıya maruz kalan hemşirenin parmağının kırıldığı öğrenilirken, tedavisi devam ettiği belirtildi.

BirGün'e konuşan saldırıya maruz kalan A.Ç, "Ameliyattan başka bir hastayı alırken, hasta yakını önce gelip beni şikayet etmekle tehdit etti. Sonra boynumdaki yaka kartımı kopardılar ve iple boğmaya çalıştılar. Karnıma şiddetlik bir tekme attılar. Hastane içinde ciddi bir arbede yaşandı ben ameliyathaneye saklandım, resmen ölümle burun buruna geldim" dedi.

Hemşire A.Ç. şunları dile getirdi: "Yaşanan olaydan sonra beyaz kod verdim sonuna kadar arkasındayım ve davadan vazgeçmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Sağlık Bakanlığı bizim arkamızda değil, hastanede zaten güvenlik zaafiyeti var. Biz özellikle gece geç saatlerde tedavi yaparlen tedirgin oluyoruz."