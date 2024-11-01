İzmir'de hastanede hemşireye saldırı: Tedavisi devam ediyor

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde dün saat 17.00 sıralarında hastaneye gelen bir kadın ve erkek, cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırıda bulunarak darp etti.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Darbedilen hemşire arkadaşımız A.Ç. hastaneye yatırılmış, tedavisi devam etmektedir. Psikolojik çöküntü içerisine giren hemşire arkadaşımızın durumu bizleri oldukça üzmüştür. Bize gelen bilgilere göre hemşire arkadaşımızı darbeden kişiler güvenlik görevlilerimiz tarafından evinden alınmıştır" bilgisini verdi.

'ARTIK YETER'

Sağlıkta şiddetle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na önlem almaları çağrısı yapan Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarının öncelikli Aile Hekimliği Yönetmeliği, kadrolaşma değil, sağlıkta şiddettir. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın. Sağlık çalışanlarının vatandaş gözündeki itibarını iade edin. Hemşire arkadaşımızın boynundaki tırnak izlerine bakın. 7/24 kesintisiz görev yapan sağlık çalışanlarımız bunu hak etmiyor. Artık yeter."