İzmir'de hemşire Gizem Soylu'nun ölümü: Sürücü ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan belediye otobüsü şoförü ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kazada hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ve olay yeri keşif talepleri bulunduğunu söyledi.

Sinem Soylu da "Raporlara itiraz ediyorum. Gerçekten vicdan sahibi olan insan gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp benim hayatımı bitirdi, kardeşimi öldürdü" dedi.

Bu sırada baygınlık geçiren sanık A.A'ya adliye görevlileri müdahale etti, su ve kolonya verildi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE KEŞİF KARARI

Daha sonra söz verilen A.A, "Ben her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük. Bunu dile bile getiremiyorum" diye konuştu.

Hakim, A.A'nın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.