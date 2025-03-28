İzmir'de herkes için spor... Basketbol engel tanımıyor...

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, özel gereksinimli bireyleri spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz basketbol kursları düzenliyor. Kurslardan yararlanan özel gereksinimli sporculara sürpriz yapan kulübün Erkek Basketbol A Takımı oyuncuları antrenmanlarını ziyaret ederek bayramlarını çikolata ikramıyla kutladı.

Türkiye Bölgesel Basketbol Ligi’nde bayrama lider giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Celal Atik Spor Salonu’ndaki antrenman öncesinde özel gereksinimli gençlerle hem basketbol oynadı hem de Ramazan Bayramı coşkusunu paylaştı. Koç Okan İnce, kaptan Hüseyin Emir Nuriler ve spor okulları altyapısından yetişerek A takıma yükselen Hasan Özaytabak birlikte antrenman yaptıkları genç sporcuları ve ailelerini 5 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Çiftlikköy Belediyesi maçına davet etti.

Sporun iyileştirici gücü

Bayram öncesi düzenlenen sürpriz etkinliğin çok özel ve anlamlı olduğunu ifade eden basketbol antrenörü Umut Doğan, “Sporun iyileştirici gücüne bir kez daha şahitlik ediyoruz. Sporcularımız ve aileleri çok mutlu oldu” dedi.

Kızı Aslı ile iki yıldan beri her hafta basketbol kursuna geldiğini ifade eden anne Adeviye Gülmez ise “Kızım salona koşarak geliyor, hayatında en çok mutlu olduğu anlar sporla geçirdiği vakitler, bugün kendini basketbol yıldızı gibi hissetti.” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Ücretsiz özel kurslar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2014 yılından bu yana özel gereksinimli bireyleri spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz basketbol kursları düzenliyor. Kurslardan bugüne kadar bin 150 özel gereksinimli birey faydalandı. Haftanın iki günü basketbol salonunda antrenör eşliğinde antrenman yapan engelli bireyler, sosyalleşmenin ve spor yapmanın tadını çıkarıyor. Pazartesi ve çarşamba günleri 10.00-11.00 saatleri arasında Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen basketbol kursları hakkında bilgi almak isteyenler Celal Atik Spor Salonu’nda yer alan Spor Okulları birimine başvurabilir.