"İzmir'de içkiye karışmayacağız" diyen AKP'li Zeybekci, Denizli'de içki kararını yargıya taşıyacak!

İzmir’de içki ile sorunu olmayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin Denizli’de içki ile sorunu sürüyor. Kurban bayramında partilileriyle bayramlaşan Zeybekci, Büyükşehirin alkol ile ilgili kararını yargıya taşıyacağını söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni içki üzerinden hedef aldı.

Denizli'de yayın yapan denizliaktuel.com'da yer alan habere göre, AKP'nin bayramlaşma töreninde konuşan Zeybekci, "İlk geldiklerinde, ilk icraatlarına baktığımız zaman şehrin en önemli meselesini çözmek üzere neymiş karar aldıklarında, karara baktığımızda Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işletmelerde içki kararları aldılar. Bu şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

"Denizli’de özel sektöre ait olan işletmelerde, restoranlarda, diledikleri her yerde insanlar zaten serbestçe içkilerini içiyorlar, ne yapıyorlarsa yapıyorlar" diyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Benim vatandaşım, Denizlili hemşerim belediye tesisine gittiğinde, ‘Orası belediyenin yeri, burası güvenlidir, burası ucuzdur, burası sağlıklıdır, burası bütün Denizli’nindir’ diye oraya gider. Ama oraya gidip de oturduğunda, yan tarafta iki kadeh içtikten sonra zıvanadan çıkan bir insanla muhatap olmak istemez benim vatandaşım. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Belediye kanununun onlara vermiş olduğu yetkiyle böyle bir karar almamaları gerekiyordu, aldılar. Biz de AK Parti olarak bununla ilgili hukuki süreci derhal başlatacağız."

"İZMİR'DE İÇKİYE KARIŞMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Zeeybekci, 2019 yerel seçimlerinde AKP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve o dönemde içkiye karışmayacaklarını ifade etmişti.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, "Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım? Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Zeybekci, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" diye konuşmuştu.