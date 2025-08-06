İzmir'de içme suyu kritik seviyede: Kuraklık nedeniyle eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle tam doluluğa ulaşamayan barajlar, bu yılın 7 ayında da beklediği yağışları alamadı.

Yetersiz yağışlarla beraber iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim barajlardaki su seviyelerine olumsuz yansıdı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 6 Ağustos 2025 itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 7,97 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22,55 seviyesindeydi.

ESKİ KARA YOLU ORTAYA ÇIKTI

Doluluk oranı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 2,83, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 57,55, Ürkmez Barajı'nda yüzde 10,36 ve Balçova Barajı'nda yüzde 27,66'ya kadar geriledi. İzmir'in su ihtiyacını karşılayan kaynaklar arasında yer alan Manisa'daki Gördes Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 6,13 olan doluluk yüzde 0,08 olarak ölçüldü.

Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

PARKLAR SARARDI

İzmir'de su tüketimini azaltmak için İZSU'nun geçen ay aldığı karar kapsamında belediyeye ait yoğun su harcayan park ve bahçelerin abonelikleri iptal edildi. Sulanmayan yeşil alanlar, sıcak havanın da etkisiyle kurudu. Konak Meydanı, Karşıyaka sahili gibi alanlarda çimler sarıya büründü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2023 yılı verilerine göre parklarda yıllık 5 milyon metreküplük bir su tüketimi olduğu kaydedilmişti.